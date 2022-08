Environ 800 kg de croquettes distribuées gratuitement par Esprit Dog à Montpellier

Plus de 500.000 abonnés sur Facebook, près de 200.000 sur Youtube, 72.000 sur Instagram et des centaines de propriétaires canins venus chercher des conseils et des croquettes gratuites, ce samedi au parc Montcalm de Montpellier, pour l'avant-dernière étape de l'opération "Esprit Dog Solidarité". L'entreprise spécialisée dans la formation en ligne du dressage a distribué environ 800 kilos de croquettes. "Le but c'est d'offrir un mois de croquettes par foyer et par chien qui en ont besoin, histoire de faire une petite respiration en cette rentrée", explique Romaric Pagot, l'un des cofondateurs d'Esprit Dog.

Une distribution qui peut permettre selon lui de lutter contre l'abandon des chiens : "l'argument financier fait partie du top trois des abandons. Il y a malheureusement des gens qui aiment leurs chiens, mais qui les abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins."

Le propriétaire de Phébus, un Berger blanc suisse, est venu découvrir Esprit Dog ce samedi à Montpellier. © Radio France - Thomas Vichard

Plus d'attention accordée au dressage ?

Les propriétaires de chiens sont aussi et surtout venus pour poser leurs questions à Tony, autre cofondateur d'Esprit Dog et éducateur canin. "Eros, mon american staff adopté il y a plus de six mois est trop réactif face aux autres chiens, donc j'aimerais avoir quelques conseils pour régler ce problème", détaille Axel, quand Amaury est lui sur place sur recommandation de l'une de ses amies : "j'ai un chien plutôt cool, mais il y a toujours deux ou trois trucs à modifier, le mien parle beaucoup !"

Tony (au centre avec le t-shirt blanc et la bouteille d'eau) a répondu aux questions des propriétaires canins. © Radio France - Thomas Vichard

Demander des conseils de dressage serait d'ailleurs une tendance qui prendrait davantage d'ampleur. "Il y a une prise conscience de plus en plus qu'un chien c'est un membre de la famille, et qu'il a aussi des besoins. Il faut le comprendre, parce que lui aussi nous comprend", affirme Romaric Pagot. Egalement de passage à Béziers vendredi, l'opération "Esprit Dog Solidarité" se termine ce dimanche à Marseille.