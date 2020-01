Environ 800 personnes dans les rues de Laval pour manifester contre la réforme des retraites

Le cortège s'est élancé à 11h du square de Boston et s'est dispersé ce samedi midi devant la préfecture. Les syndicats annoncent deux nouveaux rassemblements cette semaine, mardi et jeudi.

Laval, France

Les manifestants lavallois sont prêts à tenir le temps qu'il faudra mais alors qu'on entre dans le deuxième mois de la contestation, il faut commencer à se diversifier.

"Jeudi on a fait une opération escargot pour la venue de Christophe Castaner. Aujourd'hui, on manifeste en centre ville et la semaine prochaine ce sera encore autre chose, sourit Isabelle Brochard, secrétaire départementale CGT. Il ne faut pas qu'il y ait cet aspect de rengaine qui s'installe."

Avant le départ du cortège, les syndicats ont annoncé deux nouvelles manifestations cette semaine à Laval. Elles auront lieu ce mardi et ce jeudi.

Le mouvement dure et devient coûteux. Participer aux manifestations en semaine va commencer à devenir dur pour certains travailleurs, "ceux qui n'ont pas les moyens de faire grève en semaine, cette manifestation organisée un samedi est faite pour ça, commente Isabelle Brochard. Faut faire attention à ne mettre personne en difficulté."