IMAGES - Environ 800 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire à Auxerre

C'était le 5e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire partout en France. Dans l'Yonne, les opposants se sont réunis à Auxerre dans l'après-midi, pour défiler dans les rues de la ville, de la place de l'Arquebuse jusqu'à la préfecture, en passant par le palais de justice. Entre 800 et 900 personnes ont participé à ce rassemblement.

C'est le 5e rassemblement à Auxerre. © Radio France - Delphine Martin

Malgré la chaleur accablante et l'impression de redite, les opposants icaunais au pass sanitaire continuent de répéter leurs arguments. Officiellement, ce n'est pas la vaccination qui est en cause, mais de nombreux manifestants affichent aussi leur inquiétude vis à vis de ce vaccin : "on manque de recul sur la vaccination, je ne vois pas l'intérêt", explique une manifestante. "Il n'y a pas très longtemps qu'il a été mis au point, on ne sait pas exactement ce que ça va donner dans le temps", ajoute une autre dame.

Entre 800 et 900 personnes ont manifesté. © Radio France - Delphine Martin

Au-delà des dangers supposés du vaccin, les manifestants s'indignent de la mise ne place d'un pass sanitaire qui est vécu comme une atteinte à la liberté. "Je manifeste pour mes petits enfants, je ne trouve pas normal qu'on les oblige à se faire vacciner", explique une manifetante. "L'institution du pass sanitaire va déborder vers une gestion à la chinoise ! Les mondialistes ont ça dans leur projet", ajoute un septuagénaire.

Sur leur passage, les manifestants croisent des familles qui prennent le frais au bord de l'Yonne, ou des couples qui prennent un verre en terrasse. Certains comprennent leur lutte, comme cette retraitée, vaccinée mais contre le pass : "On est encore en démocratie, donc c'est important que chacun s'exprime. Et c'est important de ne pas accepter le pass qui ne devrait pas exister".

Le rassemblement a débuté place de l'Arquebuse © Radio France - Delphine Martin

D'autres, plus discrets, expriment poliment leur désaccord : "Ce serait bien qu'un maximum de gens se fassent vacciner. Le rendre obligatoire, c'est gênant pour certains mais c'est ce qui aidera la population à aller mieux", explique un papa. "Moi j'ai juste envie de revenir à une vie à peu près normale. Si ça doit passer par le vaccin et le pass, ça ne me dérange pas", ajoute un autre jeune homme.

"Le vaccination, c'est ça qui va nous aider à sortir de cette crise. Nous autres, ça nous fait plaisir de ressortir, de pouvoir revivre, et c'est pour ça qu'on est vaccinées ! On veut revivre", concluent des touristes belges en sirotant un verre de sangria.