Environ 1.500 personnes manifestent sous la pluie contre le pass sanitaire à Toulouse

C'est un mot qui est scandé dans les rues de Toulouse pour le 10e week-end consécutif : "Liberté". Les manifestants anti-pass sanitaire se sont une nouvelle fois rassemblés, ce samedi 18 septembre, avec notamment des drapeaux bleu, blanc, rouge.

Malgré la pluie, ils étaient environ 1.500 à manifester leur opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des soignants. Une aide-soignante portait d'ailleurs une blouse blanche, avec comme inscription au dos : "non vaccinée, licenciée, stigmatisée". On pouvait également lire "ne regardez pas ce qu'on vous montre, cherchez ce qu'on vous cache", sur la pancarte d'un manifestant.

Une manifestation moins marquée par les tensions

Les forces de l'ordre, une nouvelle fois en nombre pour encadrer la manifestation, ont dû faire usage de bombes lacrymogènes pour repousser certains manifestants qui tentaient de pénétrer dans un périmètre interdit de l'hypercentre.

Mais globalement, selon la préfecture de Haute-Garonne, la manifestation s'est déroulée sans tension et s'est terminée vers 17 heures sans heurt.