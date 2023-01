"Envoyé Spécial" sur les déchets en Dordogne : la réalisatrice a fait partie d'une association d'opposants

"Ordures ménagères : un service public à la poubelle ?" Le reportage d'Envoyé Spécial consacré aux modifications de la collecte des déchets fait beaucoup parler en Dordogne. Jusqu'au président du SMD3, le syndicat de collecte des déchets à l'origine du nouveau système de redevance incitative. Pascal Protano s'est fendu d'un communiqué ce vendredi 20 janvier, au lendemain de la diffusion sur France 2 , dans lequel il dénonce un film "qui jette le discrédit" sur le syndicat mixte en "diffusant de fausses informations".

Le SMD3 va jusqu'à affirmer que le reportage a été "commandé par l'association AMCODD à l'une de leur membre" (sic). L'Association des Mécontents de la Collecte des Déchets en Dordogne (AMCODD) est une association fondée il y a plus de trois ans par Florence Poumarède, une habitante de Montpon-Ménestérol qui s'occupe de personnes âgées et handicapées. Elle a été interrogée dans le reportage, comme d'ailleurs le président du SMD3. Comme son site l'indique , l'AMCODD milite contre le passage du ramassage des ordures en points d'apport volontaire et la redevance incitative mise en place par le SMD3.

La réalisatrice a quitté l'AMCODD

C'est la société de production Cover Films qui a produit le reportage. Elle travaille pour des émissions d'actualité de différentes chaînes, comme Enquête d'action sur W9, Capital ou Zone Interdite. Dans un communiqué, la société se dit surprise du ton employé par le SMD3 : "Contrairement à ce qui est écrit, le reportage n'a pas été commandé par l'AMCODD ou une quelconque association. Il a été commandé par la rédaction d'Envoyé Spécial à la société de production Cover Films". Elle ajoute que les informations diffusées dans le reportage "sont issues de faits que notre journaliste a constatés et vérifiés sur le terrain".

Contacté par France Bleu Périgord, le producteur Guillaume Maurice confirme en revanche que la réalisatrice du reportage a bien été par le passé membre de l'association AMCODD, ce qui n'est pas explicité dans le reportage d'"Envoyé Spécial". Selon nos informations, la réalisatrice avait adhéré à l'association à l'époque où elle s'occupait de sa grand-mère, mais pas en tant que journaliste. Elle avait résilié son adhésion avant de commencer à enquêter sur le sujet de la redevance incitative. Son reportage n'a d'ailleurs pas été accueilli favorablement par l'AMCODD.

Poussée à enquêter par la situation de sa grand-mère

La journaliste expliquait en début de semaine sur France Bleu Périgord : "Je vis une partie de l'année en Dordogne et j'étais aidante, je m'occupais de ma grand-mère. Quand j'ai vu que le système allait changer, je me suis demandé si des personnes comme elle avec beaucoup de déchets, des protections, des pansements, allaient devoir payer plus. J'ai commencé à m'y intéresser. J'ai discuté avec de nombreuses personnes, notamment l'AMCODD, j'ai regardé tout ce qu'il se passait. Et puis je me suis dit qu'il y avait peut-être une enquête à approfondir".

La chaîne France 2 et la réalisatrice du reportage n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question, l'AMCODD non plus. L'émission "Envoyé Spécial" du jeudi 19 janvier a en tout cas été un succès d'audience. Consacrée à la pénurie de médicaments, les modifications de la collecte des déchets, et aux erreurs de calculs sur les retraites, l'émission a enregistré son record d'audience avec 2,2 millions de téléspectateurs.