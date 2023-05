Enzo Peugeot s'impose sous la pluie dans le 80e Grand Prix de Pau

Un 80e Grand Prix de Pau pluvieux, et heureux pour Enzo Peugeot ! À 17 ans, il a remporté la course des Formule 4 ce dimanche (après être parti 3e) pour inscrire son nom au palmarès de la course paloise. Les amateurs en ont eu pour leur argent, malgré la météo donc, tant la course a connu de nombreux rebondissements. Entre les sorties de piste, l'intervention à plusieurs reprises de la Safety Car, et le retour aux stands pour chausser des pneus pluie, il fallait avoir les nerfs solides et une maîtrise parfaite de son bolide.

Entre 20000 et 25000 personnes en trois jours

Les organisateurs jugent être "à la mi-temps" du Grand Prix de Pau (Pau Motors Festival), en attendant le Grand Prix Classique entre le 19 et le 21 mai. Le premier bilan permet quand même de se rendre compte de l'influence justement de la pluie sur la fréquentation, même si beaucoup de billets se sont vendus en prévente, un public sensiblement rajeuni disent aussi les organisateurs qui se fient à l'impression visuelle de leur week-end passé dans les allées autour du circuit. Et puis, si le plateau sportif a connu des changements avec notamment le retrait des F3 (Euroformula Open), les "à côtés" – forum européen des mobilités, et place gourmande – ont fait le plein. Entre 20000 et 25000 personnes ont assisté à ce premier week-end du Grand Prix de Pau, sans compter les participants de la nocturne du samedi soir. C'est mieux qu'en 2019 (édition là aussi perturbée par la pluie) mais bien moins, pour l'heure, que l'an dernier.