Eolien, routes, coronavirus : le nouveau préfet de la Dordogne mise sur la "concertation"

"En général dans le corps préfectoral, on a un indicateur un peu frustre qui est celui de la population, et quand on est nommé dans un département un peu plus peuplé, oui, on a tendance à considérer que c'est une promotion", sourit le nouveau préfet de la Dordogne. Jean-Sébastien Lamontagne a pris ses fonctions le 22 novembre, il était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce mardi pour évoquer sa "feuille de route" pour le département.

Politique de l'eau, contournements routiers et renouvelable

Parmi les priorités demandées par le gouvernement, les grands projets structurants, la politique de l'eau, les contournements routiers, et les parcs éoliens et photovoltaïques, qui suscitent souvent de fortes oppositions en Dordogne : "J'arrive d'un département [les Ardennes] où il n'y avait pas eu cet esprit de résistance, avec un développement très important [des énergies renouvelables] mais cet esprit de résistance avait gagné la population", explique Jean-Sébastien Lamontagne. "Je suis convaincu qu'il faut des règles qui convainquent les élus et les citoyens".

J'ai du mal à me faire à l'esprit que la Dordogne serait le seul département de France où l'éolien ne serait pas faisable ou pas souhaitable. Le tout c'est de le définir en commun

Pour faire aboutir ces projet, le nouveau préfet mise sur la concertation : "Par exemple il faut pour l'éolien définir une cartographie dans la concertation sur les zones favorables ou défavorables", explique-t-il. "Mais j'ai du mal à me faire à l'esprit que la Dordogne serait le seul département de France où l'éolien ne serait pas faisable ou pas souhaitable. Le tout c'est de le définir en commun".

La concertation, également, pour d'éventuelles nouvelles mesures de restrictions sur le coronavirus si la dynamique de l'épidémie continue sur le même rythme en Dordogne. Le département est déjà à 137 cas pour 100 000 habitants. Mais le préfet attend les décisions du gouvernement lors du prochain conseil de défense sanitaire ce mercredi.