Éoliennes en mer : l'agglomération du Cotentin soutient la position des élus du Val de Saire

A un mois du rapport de la commission du débat public, le président de l'agglomération du Cotentin a affirmé ce mercredi son soutien à la proposition des élus du Val de Saire d'implanter un parc éolien en mer à 50 kilomètres des côtes manchoises, et non une douzaine comme le souhaite l'Etat.

Pas un rejet des éoliennes en mer, mais une autre option que celle prônée par l'Etat. Voilà en substance la position des élus du Val de Saire face au projet de quatrième parc éolien en mer au large de la Normandie. Il s'agirait d'un parc de 83 éoliennes de 260 mètres de haut (deux fois la taille du sous-marin Le Redoutable) sur environ 100 à 150 km2, pour produire un gigawatt d'électricité (soit l'approvisionnement pour 800.000 foyers pour un an).

Voici ce que donnerait la situation au large de Barfleur © Radio France - Pierre Coquelin

L'Etat et les industriels préféreraient un emplacement à une douzaine de km au large de Barfleur. Solution qui permettrait un raccordement moins long et moins coûteux à la terre. Mais les élus s'y opposent, mettant en avant l'impact sur le cadre de vie (pêche, tourisme, patrimoine). Ils prônent une solution à "50 kilomètres des côtes, à équidistance de Barfleur et du Havre". "Le moins mauvais emplacement", selon Yves Asseline, maire de Réville.

Raisonnable et responsable

"C'est une position raisonnable et responsable, réaliste et juste. Notre position est simple : nous sommes favorables au déploiement des énergies marines renouvelables, une filière d'avenir pour le Cotentin et génératrice d'emplois. _Mais, pas au détriment de notre qualité de vie_, de ce Cotentin unique par nature, qui préserve ses côtes et ses grands espaces", résume David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin, présent auprès des maires ce mercredi à Quettehou. Le 3 septembre, le bureau de l'agglomération du Cotentin a voté à l'unanimité une motion de soutien aux élus du Val de Saire.

Notre force, c'est de proposer une des zones de l'Etat. Ensuite, on ne dit pas "je veux profiter de l'autoroute, mais je ne veux pas qu'elle passe chez moi". On ne peut pas être contre l'éolien en mer dans la mesure où on a des centaines de salariés dans l'usine de pales (de Cherbourg) où, qui va avoir son cousin, un copain et en même temps dire que l'énergie éolienne en mer, ce n'est pas bien - Yves Asseline, maire de Réville

Les maires du Val de Saire privilégient une solution à 50 km au large de Barfleur © Radio France - Pierre Coquelin

Selon les élus, le risque d'une implantation d'un parc à une douzaine de kilomètres des côtes, c'est le risque d'une destruction du paysage. Exemple : les Tours Vauban, classées au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2008. Selon la charte Unesco, aucune construction ne doit venir perturber le "cône de vision" du site. Par ailleurs, ces Tours appartiennent à un réseau de 12 monuments français construits par Vauban. "Douze sites totalement solidaires. Si l'un d'eux perd son inscription, c'est tout le réseau qui tombe avec des conséquences colossales", estime Gilbert Doucet, maire de Saint-Vaast-La-Hougue. Des Tours qui draineraient 10 à 30% de fréquentation touristique en plus à Saint-Vaast. Sans parler du Village préféré des Français en 2019 qui a toujours son effet.

Association de défense

L'option à 50 kilomètres, "c'est la seule position qui permettra un développement rapide des éoliennes en mer. Parce que si ce n'est pas la solution prônée par les élus du Val de Saire qui est retenue par l'Etat, alors il devra se préparer à des recours. Et ces recours retarderont d'autant la filière, avec des conséquences économiques", explique David Margueritte. Les élus du Val de Saire sont d'ailleurs prêts à se constituer en association avec des citoyens.

La commission du débat public doit rendre son rapport le 19 octobre prochain. Ce sera ensuite à l'Etat de trancher sur l'emplacement du parc d'ici la mi-janvier.