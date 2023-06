Eoliennes en mer : trois flotteurs inaugurés au port de Marseille Fos pour une première mondiale

Provence Grand Large : il s'agit d'un projet pilote de trois éoliennes flottantes inaugurées ce vendredi après-midi dans les bassins de Fos-sur-Mer. "Des flotteurs de 45 mètres de haut et 80 mètres de large, détaille Cédric Le Bousse sur France Bleu Provence, mis à l'eau le 22 mai. Le directeur énergies marines chez EDF renouvelables poursuit la présentation, "c'est la première fois dans le monde qu'on installe ces flotteurs, on dit à lignes tendues, sur lesquels on viendra installer une éolienne en mer".

De l'électricité produite pour 45.000 habitants

Une deuxième étape en cours, consiste désormais à assembler les éoliennes composées chacune d'un mât, d'une nacelle et de trois pâles. Une fois montée, l'éolienne culminera à plus de 200 mètres de hauteur.

Après assemblage, les trois éoliennes flottantes seront remorquées à 17 kilomètres au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'opération devrait avoir lieu à la rentrée de septembre. Il faudra ensuite raccorder les éoliennes au réseau électrique via un câble sous-marin. Les travaux devraient être effectifs en fin d'année pour une production électrique début 2024. L'énergie ainsi produite pourra couvrir les besoins de 45.000 habitants des Bouches-du-Rhône.