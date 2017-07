Eove, une des "success story" d'Hélioparc à Pau

Hélioparc à Pau fête ses 30 ans. Cette pépinière d'entreprise "pèse" 1300 emplois aujourd'hui et enregistre quelques réussites notables. Comme "Eove" qui fabrique un respirateur artificiel innovant que le monde entier s'arrache.

De un à 50 emplois en 4 ans

Eove, c'est un seul produit : un respirateur artificiel, mobile, puisqu'il pèse moins de deux kilos, et connecté, que l'on peut interroger à distance. C'est évidemment précieux pour le suivi médical. C'est Fabien Cotteaux qui l'a inventé. Il a été pendant vingt ans directeur de recherche et développement pour une société paloise, rachetée par un américain, et délocalisée. Au chômage, il a planché sur ce projet et il a trouvé refuge à Hélioparc. Il crée seul sa société en 2014. Il a démarré la production avec quelques personnes. Aujourd'hui ils sont 20, et doivent être 50 dans deux ans, quand la société va s'installer dans le bâtiment "Poincaré" qui va être construit à coté du batiment Newton d'Hélioparc.

Fabien Cotteaux a 44 ans aujourd'hui. Il se voyait ingénieur salarié toute sa vie. Le voila patron d'une entreprise en plein boum grâce à ce respirateur portatif. Une idée toute simple et c'est d'ailleurs sa principale qualité.

L'idée compte pour beaucoup et il faut qu'elle soit simple. Facile à exposer et à comprendre. C'est important parce que au début il faut convaincre — Fabien Cotteaux