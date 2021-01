Epernay courtise les parisiens qui veulent changer d'air

Changer d'air. Depuis la fin du tout premier confinement en France, le site "Paris, je te quitte" lancé en 2015 a vu doubler son audience. "Les demandes de renseignements ont même triplé " confirme Aurélie de Cooman, co-fondatrice et présidente du site de marketing territorial. Beaucoup de familles ou jeunes couples actifs se disent prêts à franchir le pas et à s'installer en dehors de Paris. Là où la vie est moins chère et la qualité de vie plus agréable.

Pourquoi ne pas venir s'installer à Epernay, en Champagne?

Epernay fait partie de la cinquantaine de territoires qui ont signé un partenariat avec le site "Paris, je te quitte". Aux côtés de Rennes, Royan, Niort ou encore Toulouse, Epernay, 23 000 habitants, dévoile son histoire, ses attraits touristiques ou économiques. "Les villes moyennes ont une carte à jouer" dit Franck Leroy, le maire d'Epernay. A 1h20 de Paris en train, à 40 minutes de Reims par la route, une ville où un appartement de 80m2 se loue 616 euros par mois et une maison de 150m2 se vend 276 000 euros précise le site. L'internaute peut tout savoir, en quelques clics, sur la capitale du champagne.

Une carte de visite complète pour 7000 euros

Une campagne de communication annuelle de 7000 euros pour Epernay qui s'adresse là à un public ciblé, tenté par un nouveau départ. "Une bonne connexion internet et le télétravail est facilité à deux pas de Paris "ajoute Franck Leroy, qui, en tant qu'élu de la région Grand Est, rappelle les millions d'euros injectés dans la liaison TER vallée de la Marne. " De l'argent pour sécuriser la ligne et de l'argent engagé pour que tous les trains, les nouveaux et les anciens dits Corail roulent à 200km/h dans les trois ans".

"Paris, je te quitte".

Le confinement a boosté les envies d'aller s'installer ailleurs et Epernay entend bien en profiter, comme d'autres villes à proximité de Paris. Bref, une campagne de promotion auprès de franciliens tentés par une nouvelle vie.