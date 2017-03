A Epernay, la mairie lutte contre les déchets par terre et les... crottes de chien à coups d'affiches

Halte aux mégots jetés par terre, aux encombrants dans les rues, et aux crottes de chiens sur les trottoirs : c'est le message explicite que la ville d'Epernay a affiché pendant trois semaines. Une campagne de sensibilisation qui a fait son petit effet.

"NON marcher dans une [crotte] ne porte pas bonheur, ça se saurait". Le ton de l'affiche sur les déjections canines est direct, le visuel on ne peut plus parlant... et certains en perdent leur latin : "Voir un ca... ca... une défection canine sur un panneau c'est pas... souvent quoi!", sourit Julien 17 ans, qui a remarqué l'une des affiches près de son lycée. "C'est vrai que ça fait sourire là de voir une merde de chien"', s'exclame Monique, avec un peu moins de pudeur. Au total, 40 affiches sont restées pendant trois semaines sur les différents panneaux publicitaires de la ville d'Epernay pour dénoncer ce qu'on peut appeler les incivilités du quotidien. Mégots, papiers et chewings-gums jetés par terre, encombrants dans les rues ET déjections canines sur les trottoirs donc.

La campagne a été réalisée par le service de communication de la ville pour un coût de 600 euros. © Radio France - Sophie Constanzer

L'idée c'est de faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'être une ville touristique, qui offre un cadre de vie de qualité, si les sparnaciens ne font pas un minimum d'efforts -- Franck Leroy

Le fléau ne touche pas que la ville d'Epernay bien sûr, mais certains messages méritent d'être répétés selon le maire. "Ca représente des coûts extrêmement importants pour notre service propreté, nous déployons dans tous les quartiers 365 000 sacs pour ramasser les déchets des chiens... et on ne communique pas que sur les déjections canines, on le fait aussi sur les mégots et autres...", souligne Franck Leroy qui ajoute : "l'idée c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut pas avoir l'ambition d'être une ville touristique, une ville qui offre un cadre de vie de qualité, si les sparnaciens ne font pas un minimum d'efforts...".

Et heureusement, certains ont le réflexe comme la propriétaire d'un petit chien nommé Carlita croisée dans le centre-ville : "dès le départ, ça fait 6 ans que je l'ai, ça fait 6 ans que je me sers des petits sacs, c'est bien normal...". Entre les déjections, les mégots, les papiers et les bouteilles, près de 516 tonnes de déchets sont ramassées chaque année dans les rues d'Epernay par les agents de la propreté (25 personnes à l'année).