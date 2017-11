Epernay : les habitants choisissent les futurs projets de la ville

Depuis quelques jours, les habitants d'Epernay votent pour trois futurs projets d'aménagement dans leur ville. C'est une première dans la Marne.

Voici un bon exemple de démocratie participative. Les habitants d'Epernay votent pendant deux semaines pour désigner les futurs travaux d'aménagement dans leur ville. Des projets proposés par les Sparnaciens eux-mêmes.

Début 2017, la mairie d'Epernay invite ses habitants, les comités de quartiers et le Conseil des sages à participer à ce budget collectif et reçoit une vingtaine de projets. Quinze sont retenus au final et soumis au vote. "Il fallait respecter le critère du budget pour chacune des idées. Pas plus de 30.000 euros", explique Jonathan Rodrigues, adjoint au maire chargé du développement durable et de la citoyenneté.

Pistes cyclables, fresques murales et expositions de photographies géantes

Le vote pour désigner les trois meilleurs projets est ouvert depuis lundi 6 novembre et adressé à tous les Sparnaciens, âgés au minimum de 14 ans. Un choix qui s'annonce compliqué : "Il y a plein d'idées différentes, se réjouit Jonathan Rodrigues. Des pistes cyclables, des fresques murales, une exposition de photographies géantes dans la ville ou bien encore des citations de personnalités liées au champagne inscrites sur des bancs." Au total, les trois projets retenus auront un budget de 100.000 euros.

Ce budget collectif permet aux élus d'Epernay d'appréhender et d'apprécier au mieux les désirs des Sparnaciens. " On leur demande de s'investir pour la ville en votant tous les six ans, ce n'est pas assez, il fallait une autre forme de participation à la vie de la commune, souligne Jonathan Rodrigues. Et puis, cela leur permet aussi de voir les coulisses d'une vie municipale, les coûts des projets et les contraintes techniques."

Les Sparnaciens voient les coulisses d'une vie municipale - Jonathan Rodrigues, adjoint au maire d'Epernay

Le vote sur le site internet de la ville d'Epernay se termine le 17 novembre. Les Sparnaciens peu actifs sur la toile pourront, eux, voter directement à l'hôtel de ville ou à la mairie de quartier le 18 novembre.