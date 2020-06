Epernay : pas d'Habits de Lumière en 2020

C'est sans doute un crève-coeur pour beaucoup. Epernay a décidé d'annuler la 21e édition 2020 des Habits de Lumière. Dans un communiqué, la ville d'Epernay précise qu'en raison de la crise sanitaire, il y a trop d'incertitudes quant à la tenue de grands événements dans les prochains mois. Les festivités étaient prévues les 11, 12 et 13 décembre 2020. Des animations inédites et gratuites en coeur de ville et sur l'avenue de Champagne. En 2019, les habits de Lumière avaient rassemblé 50 000 personnes. Epernay travaille à organiser un événement alternatif qui aurait lieu sur le mois de décembre.