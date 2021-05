La situation épidémiologique s'améliore en Suisse plus vite que prévu. Le pays va donc dès ce lundi entamer un nouvel assouplissement de ses mesures sanitaires.

Epidémie de coronavirus : la Suisse va assouplir ses mesures sanitaires plus rapidement que prévu

C'est ce lundi que la Suisse va assouplir un peu plus ses mesures sanitaires contre le Covid-19. Un assouplissement "plus important que prévu" explique le gouvernement du pays. Il faut dire que la situation épidémiologique s'améliore plus rapidement qu'espéré. Concrètement, le pays va autoriser les repas à l'intérieur au restaurant mais à 4 personnes maximum par table.

Les manifestations qui accueillent du public pourront recevoir 100 personnes, au lieu de 50 actuellement, à l'intérieur, et jusqu'à 300 (au lieu de 100) à l'extérieur. 50 sportifs amateurs pourront aussi se réunir pour faire du sport, au lieu de 15 actuellement.

Enfin dans les universités, la limite des 50 personnes en présentiel est levée.

Surtout, les grandes manifestations seront à nouveau autorisées à partir du mois de juillet. Avec maximum 1.000 personnes à l'intérieur et 5.000 à l'extérieur. Et dès le 20 août, les grandes manifestations pourront accueillir 10.000 personnes.

Si vous habitez près de la Suisse ou si vous comptiez y aller (conditions valables hors frontaliers), les conditions d'entrée vont aussi changer. Les personnes guéries sont toujours exemptées de quarantaine (pour 6 mois). Mais cela concerne aussi désormais les personnes totalement vaccinées avec un vaccin autorisé en Suisse. Même les moins de 16 ans sont désormais dispensés de tests PCR à l'entrée. Il faudra cependant ne pas venir d'un pays où circule un variant préoccupant du Covid-19.