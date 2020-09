Epidémie de coronavirus : Montpellier passe en zone d'alerte renforcée

Le ministre de la santé Olivier Veran a dévoilé ce jeudi soir la nouvelle carte de l'épidémie de Covid 19 en France avec pour la première fois des zones "rouges" alertes renforcées. Montpellier en fait partie ainsi que Toulouse dans la région Occitanie.

Le ministre annonce une série de mesures :

A compter de samedi, les fêtes, mariages, tombolas organisés dans des salles sont limités à 30 personnes.

La jauge maximale de spectateurs ou de participants aux manifestations sportives est réduite à 1000 personnes. Les gymnases, salles polyvalentes et salles de sports sont fermées.

Les rassemblements dans les jardins , sur les plages sont limités à 10 personnes.

A compter de lundi, les bars devront fermer à 22 heures.

Dans les Ehpads, les visites ne seront autorisées que sur rendez vous.

Ces mesures sont prises pour une période de 15 jours.

On note depuis une quinzaine de jours une nette accélération de la circulation du virus en Occitanie et dans l' Hérault qui faisait partie des départements qui était déjà classé rouge. Selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé en date de mardi, on enregistrait plus de 1000 nouvelles contaminations par jour dans la région, le nombre d'admission de malades du covid 19 dans un établissement hospitalier de l' Hérault est en hausse, 82 personnes hospitalisées et 27 en réanimation. Le chu de Montpellier a activé le niveau un de son plan en fin de semaine dernière.

