La moitié du 1er régiment de Tirailleurs d'Epinal (Vosges) partira en opérations extérieures d'ici la fin de l'année : 500 hommes déployés en Afrique et dans les DOM-TOM. Témoignages de ces fantassins spinaliens.

Épinal, France

C'est une institution dans les Vosges : le 1er régiment de Tirailleurs d'Epinal basé à la caserne Varaigne, sur le plateau de la Vierge. Parmi les 1 200 hommes qui le composent, la moitié va partir en opérations extérieures dans les prochains mois. Au total 500 fantassins déployés vers huit destinations : le Mali, le Burkina Faso, la Martinique, Djibouti, la Guyane, le Gabon, le Sénégal, et en Centrafrique.

S'entraîner pour apaiser la peur

"Le tirailleur ne choisit pas ni la destination, ni la date du départ, ni la durée de la mission" insiste le Colonel Cyril Leprêtre qui commande le régiment depuis juin 2017. "C'est le même soldat qui part au Mali et dans les rues de Paris" explique-t-il, rappelant qu'une compagnie spinalienne est toujours déployée dans la capitale dans le cadre de l'opération Sentinelle.

Alors évidemment il y a un peu d'appréhension chez les soldats. "Nous ne sommes pas anesthésiés bien-sûr, mais la préparation intense permet de lisser cette appréhension, de partir avec plus de sérénité", assure le Capitaine Jean-Christophe (nous ne donnons que les prénoms), qui commandera la 4e compagnie au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. "On va s'entraîner au tir, au combat en forêt" ajoute le Sergent Tony. "Le but est d'acquérir un savoir-faire qui pourra nous servir sur place".

Une vingtaine de blessés dans les rangs

Et avant le départ, il s'agit aussi de préparer l'entourage, les familles qui resteront à Epinal. "J'ai toujours une discussion avec ma compagne mais le régiment est là aussi en notre absence pour les rassurer" se félicite le Capitaine Jean-Christophe. Le 1er régiment de Tirailleurs compte aujourd'hui dans ses rangs une vingtaine de blessés, physiques mais aussi psychologiques souffrant du syndrome post traumatique.