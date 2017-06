Épinal : l'association Paysages de France part à la chasse aux panneaux publicitaires illégaux

Des militants de l'association Paysages de France ont mené une action ce samedi matin, à Épinal, contre des panneaux publicitaires illégaux. Depuis 2015, ces pré-enseignes sont interdites en dehors des agglomérations.

Un pinceau, de la colle, une échelle et c'est parti. Ce samedi matin, une poignée de militants de l'association Paysages de France ont recouvert d'affichettes jaunes une vingtaine de panneaux publicitaires, tous installés le long de la D420 entre Deyvillers et Épinal. Qu'ils vantent les mérites d'une station-service, d'un restaurant ou d'un supermarché, ces panneaux n'ont pas le droit d'être là, comme le rappelle Laurent Fetet, le président de l'association : "Le code de l'environnement précise bien que la publicité est interdite en dehors des agglomérations. Depuis le Grenelle de l'environnement, en 2010, et son application en 2015, tous ces panneaux sont complètement illégaux."

L'association va transmettre les photos des panneaux illégaux au préfet. © Radio France - Thomas Schonheere

"De la délinquance multirécidiviste"

Paysages de France estime qu'il existe encore 600.000 de ces panneaux illégaux aujourd'hui en France. "Depuis deux ans, on note la disparition de panneaux. Mais il y a des afficheurs qui ne se posent aucune question et qui en remettent. C'est de la délinquance multirécidiviste !", tempête encore Laurent Fetet. Les afficheurs en question risquent 7.500 euros d'amende par panneau, mais les autorités tardent parfois à agir. Il existe des dérogations mais seulement pour les produits du terroir et les monuments historiques.

"C'est vrai que ce n'est pas très beau, estime Chantal, une automobiliste qui soutient l'action de l'association. Et c'est dangereux même : quand vous roulez, ça attire l'attention et on n'est plus à son volant." Tous les panneaux recouverts d'affichettes ce samedi ont été pris en photo. Paysages de France va transmettre les clichés au préfet pour qu'il les fasse enlever.