Epinal lance une campagne anti-mégots sur la voie publique

Après les déjections canines et les canettes, la ville d'Epinal dans les Vosges poursuit son offensive contre les incivilités. Cette fois, ce sont les mégots de cigarettes qui sont dans le viseur. Une campagne de sensibilisation déclinée sur affiches et sur les réseaux sociaux.

Épinal, France

"Les mégots de cigarettes sont un fléau qu'il faut combattre par tous les moyens" s'indigne le maire d'Epinal Michel Heinrich. Un fléau qui a un coût écologique et financier pour la ville. "Un mégot met 12 ans à disparaître et les opérations de nettoyage ne sont pas anodines pour le budget " poursuit Michel Heinrich.

"Je jette mon mégot de cigarette dans un cendrier". Le slogan de la campagne qui va durer 15 jours par voie d'affiches et sur les réseaux sociaux, s'appuie sur la mise à disposition des fumeurs de cendriers de poche gratuits et réutilisables. 5000 spécimens sont d'ores et déjà disponibles dans les 13 bureaux de tabac d'Epinal, ainsi qu'à la maison de l'environnement.

"En première ligne, les buralistes ont décidé de jouer le jeu" assure Christine Marcel. La présidente des débitants de tabac des Vosges estime normal de participer à l'éco-citoyenneté et au recyclage. L'amende pour un jet de mégot sur la voie publique, 68 euros reste dissuasive.

à lire aussi De nouvelles zones sans tabac dans les parcs de Nancy