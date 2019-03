Plusieurs centaines de jeunes dans les rues d’Épinal pour la défense du climat

Par Hervé Toutain, France Bleu Sud Lorraine

Ils étaient plusieurs centaines de jeunes, collégiens et lycéens, à défiler ce vendredi 15 mars dans les rues d'Epinal dans les Vosges. Manifestation festive et citoyenne à l'appel de "Youth for Climate", les jeunes pour le climat.