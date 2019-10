La ville d'Epinal désormais sous vidéo-protection

Epinal

Le principe en avait été acté avant les vacances d'été. Pour sécuriser l'environnement, la ville d'Epinal se dote d'un système de vidéo-protection. 33 caméras vont être installées avant la fin de l'année essentiellement en centre-ville. Les images seront directement reçues au commissariat qui choisira ou non de les utiliser.

L'année dernière la ville avait mandaté la police nationale pour établir un bilan sécurité. Des lieux d'implantation pour les caméras ont ainsi été définis. Le coût pour la ville est de 250 000 euros avec une participation de l'Etat qui pourrait être à hauteur de 40% de cette somme.

Un comité d'éthique pour le respect de la vie privée

"Chaque spinalien a le droit au respect de sa vie privée et c'est à cette condition que la vidéo-protection peut fonctionner" assure Patrick Nardin 1er maire-adjoint d'Epinal. Un comité d'éthique va ainsi se mettre en place. Composé d'elus de la majorité de l'opposition mais aussi de représentants des commerçants et de de la population, il sera le garant du bon fonctionnement du système et traitera les doléances éventuelles.