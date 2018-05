Épinal, France

Main dans la main, les manifestants portent chacun une lettre autour du coup, pour former le message "Liberté" tout en couleur. Leur chaine humaine ne passe pas inaperçue dans les rues d'Epinal, « c'etait l'objectif » explique Dominique Humbert, le porte-parole de Stop Linky 88 « L’opinion n’est pas informée, et nous consacrons donc une majeure partie de notre temps à expliquer les dangers du compteur Linky et une fois que les gens sont informées, nous sommes harcelés de questions auxquelles nous essayons de répondre »

Pour les opposants, Linky est une atteinte aux libertés © Radio France - Mohand Chibani

Plus de 8000 vosgiens auraient déjà refusé l’installation d’un compteur Linky chez eux

Selon l'association, plus de 8000 habitants des Vosges ont refusé à ce jour l'installation du compteur Linky chez eux. Aloïs en fait partie « Moi, mon compteur est piégé, il est enfermé dans une boite sur laquelle je préviens qu’en cas d’intervention de techniciens d’Enedis, c’était à leur risque et péril. Ils peuvent effectuer les relevés mais pas de toucher au compteur »

Aloïs se dit très en colère car à ses yeux ces compteurs dit intelligents peuvent être des mouchards capables de receuillir et de transmettre des données très personnelles et cela, il n’en veut pas.

Marie-José brandit sa pancarte « Liberté ». Elle n’a pas eu le choix car son compteur a été changé durant son absence alors qu’elle avait laissé un message indiquant qu’elle refusait l’installation d’un nouvel appareil « je ne vais pas en rester là » dit-elle « j’envisage d’attaquer en justice Enedis »

Des militants sont venus d'Alsace © Radio France - Mohand Chibani

Aucune loi ne dit qu’on ne peut pas refuser l’installation d’un compteur Linky ?

Andréas est de nationalité allemande mais aujourd’hui il vit à Epinal avec femmes et enfants « moi sur ce genre d’affaire, j’ai plus tendance à faire confiance à l’Allemagne qui a refusé d’installer ce genre de dispositif, au motif qu’il serait dangereux pour la santé * et puis je ne veux pas qu'Enedis utilise mes données personnelles pour les revendre à je ne sais qui, ce qui se passe en France est inadmissible, il n’y a même pas eu de débat».

*L'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne n'a pas généralisé l'installation des appareils Linky, c'est aussi la complexité du système électrique allemand. Alors que la France se contente d'une douzaine de fournisseurs, l'Allemagne en compte 1000 et les compteurs appartiennent aux propriétaires des habitations alors qu'en France ils appartiennent à Enedis

Enedis envisage d’installer près d’un million d’appareils Linky d’ici 2021 en Lorraine.