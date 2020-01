Epiphanie à Limoges : un pâtissier lance une nouvelle gamme de fèves "Fier d'être limousin"

Limoges, France

La galette des rois est au menu de ce dimanche dans de nombreux foyers. C'est le dessert phare de l'épiphanie mais ce qui fait le charme de la galette c'est aussi la fève, et en Limousin plusieurs pâtissiers cherchent l'originalité pour séduire leur clientèle. C'est le cas à Limoges de la pâtisserie Sainte Thérèse qui pour la huitième année propose une série de fèves sous l'appellation "fier d'être Limousin".

Une fève à l'effigie de "L'homme en bleu" bien connu à Limoges

C'est une demande de la clientèle et des fabophiles, les collectionneurs de fèves souligne Olivier Chabal : "Moi je suis fier de ma ville, fier de Limoges donc j'ai voulu mettre en avant des personnalités ou des spécialités qui sont vraiment limougeauds" explique encore le patron de la pâtisserie.

C'est donc une série de 7 fèves qui a été réalisée en 6 400 exemplaires et c'est comme ça que les mangeurs de galettes pourront tomber sur une vache limousine, un ballon de basket, la gare des bénédictins ou encore tomber sur l'homme en bleu bien connu des limougeauds. Et toutes les fèves sont fabriquées en porcelaine par une entreprise française mais qui elle n'est pas de Limoges.

Un jeu concours pour gagner 1 mois de galettes gratuites

Olivier Chabal ne veut pas en rester là et réfléchit déjà à l'année prochaine, l'épiphanie de 2021. "Nous avons besoin d'idées pour créer de nouvelles fèves et dés le mois prochain je vais lancer un jeu concours auprès de ma clientèle pour lancer une nouvelle série" . Et celui ou celle qui proposera la meilleure idée gagnera 1 mois de galettes gratuites à raison d'une galette par jour.