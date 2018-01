Satillieu, France

Il est possible de faire une bonne action en achetant sa galette des rois. Pour la troisième année consécutive, une entreprise de l'Isère qui commercialise des fèves s'est associée au Secours Populaire pour l'opération "Galette Solidaire". L'idée, c'est de proposer une série de cinq fèves aux boulangers qui le souhaitent. En échange, ces derniers reversent entre 50 centimes et 1 euro à l'association par galette vendue. Cette année, deux boulangers de Drôme Ardèche sont partenaires de l'opération. Un de Romans, et un autre de Satillieu.

Une galette achetée, 50 centimes reversés au Secours populaire

Dans la boulangerie de Philippe Roux, les clients font la queue depuis le début de la semaine pour acheter les fameuses pognes et les frangipanes. "Ça n'arrête pas", confie Emmanuelle derrière le comptoir. "On en a plusieurs sortes mais ce n'est jamais assez, les clients en demandent toujours plus."

Et à chaque galette vendue, l'employée glisse un petit mot. "En plus, vous faites une bonne action." Parce que sur les frangipanes à 12, 18 et 24 euros, 50 centimes sont reversés au Secours Populaire.

"On a un peu trop mangé pendant les fêtes, donc c'est bien d'être solidaire" - Gisèle, cliente de la boulangerie.

"C'est une super idée", explique Gisèle, cliente de la boulangerie depuis 40 ans. "En plus on sort des fêtes, on a un peu trop mangé donc c'est bien de partager."

Cinq fèves différentes du Secours Populaire sont cachées dans les galettes de la boulangerie Roux. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Plus je vends de galettes, plus je donnerai d'argent au Secours Populaire" - Philippe Roux, boulanger.

"C'est un petit geste que les gens peuvent faire, et en plus ils ne le voient pas dans le prix" enchaîne Philippe Roux. Le boulanger a accepté de participer à l'opération sur les conseils de son fournisseur de fèves. "J'étais partant pour vendre plus de galettes, et plus j'en vends, plus je donnerai d'argent au Secours Populaire."

Philippe Roux espère ainsi reverser entre 2 000 et 3 000 euros à l'association.