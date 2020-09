Episode cévenol : 75 entreprises sinistrées sur 22 communes selon la CCI du Gard

L'épisode cévenol des 19 et 20 septembre aurait causé des dommages à hauteur de 14 millions d'euros d'après la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard.

75 entreprises sinistrées sur 22 communes gardoises : voilà le triste bilan dressé par la CCI du Gard presque une semaine après l'épisode cévenol des 19 et 20 septembre. Dans un communiqué, la Chambre de Commerce et d'Industrie indique que les communes les plus sévèrement touchées sont Val d’Aigoual (22 entreprises sinistrées) et Anduze (16 entreprises sinistrées). "La reconnaissance en état de catastrophe naturelle a été obtenue pour toutes les communes fortement impactées mais les secteurs de la restauration et du tourisme subissent une nouvelle épreuve, tout comme les commerces de proximité qui ne peuvent plus délivrer de service à la population."

14 millions d'euros de dégâts

"A ce jour le montant du manque à gagner et des dommages est évalué à 14 millions d’euros, poursuit la CCI. Parmi les 75 entreprises sinistrées, 43 emploient des salariés, ce sont donc 84 emplois qui sont directement menacés." La CCI du Gard prend en charge un gardiennage de nuit du 24 au 28 septembre inclus pour assurer la sécurité des sites. "Nous devons protéger nos entreprises et limiter les pillages" indique Eric Giraudier le président. Les 20 conseillers sont toujours mobilisés sur le terrain via la cellule dédiée (Tel : 04 66 879 879 | mail : intemperies@gard.cci.fr) pour accompagner les entreprises.