Episode de neige en Drôme-Ardèche : les surprenantes indemnisations d'ENEDIS

La neige de novembre 2019 a causé des dégâts plus importants que la tempête de 1999 en Drôme-Ardèche.

Drôme, France

Elodie n'en revient toujours pas. Cette habitante de Saint-Bonnet-de-Valclérieux dans le Drôme a reçu il y a quelques jours un SMS du service client d'ENEDIS lui annonçant une indemnisation pour les six jours où elle est restée sans électricité. Une indemnisation de 24 €.

J'ai failli leur renvoyer un chèque de 24 € tellement j'étais en colère explique Elodie.

Et pourtant ENEDIS prévoit une indemnisation un peu différente. Sur son site internet, l'entreprise explique qu'elle rembourse deux euros hors taxe par tranche de cinq heures et par kilovoltampère, c'est la puissance du compteur. Si on suit cette procédure, Elodie aurait dû toucher 691 €.

Le cas d'Elodie n'est pas isolé. plusieurs foyers ont touché quelques dizaines d'euros pour trois jours ou plus passés sans électricité.

ENEDIS que nous avons contacté n'avance pas d'explication particulière. L'entreprise se contente d'indiquer que les clients doivent contacter leur fournisseur d'électricité.