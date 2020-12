Épisode neige-verglas, la Haute-Savoie placée en vigilance jaune

Chutes de neige jusqu’en pleine et verglas, le trafic routier devrait être perturbé ce vendredi soir en Haute-Savoie. Le département a été placé en vigilance jaune et la préfecture appelle à la plus grande prudence.

Les prévisions de Météo France font état d’un épisode hivernal en Haute-Savoie associant neige et verglas avec un refroidissement des températures. Des chutes de neige sont actuellement en cours sur les massifs du département. Dans un communiqué, la préfecture indique que "les chutes de neige s’intensifieront dans l’après-midi avec une limite pluie-neige de 800m qui s’abaissera à 400/500m".

Poids lourds interdits

Cet épisode neigeux touchera notamment certains axes routiers importants comme les abords des tunnels du Mont-Blanc et de Vuache, ainsi qu’au col d’Evires où 15cm de neige sont annoncés. "Compte tenu des difficultés de circulation rencontrées, l’autoroute A410 (entre Villy-le-Peloud et Scientrier) est actuellement fermée à la circulation des poids lourds de 7,5 PTAC et plus dans les deux sens de circulation", précise la préfecture. Une déviation par l’autoroute A41 nord est mise en place.

Si ces chutes de neige doivent s’estomper dans la nuit de vendredi à samedi, elles vont persister une bonne partie de la nuit. Près du Mont-Blanc, 15 à 30cm de neige sont prévus en altitude. "Une grande vigilance est donc requise de la part des automobilistes lors de leurs déplacements", poursuit le communiqué du préfet de la Haute-Savoie. "Ces précipitations rendent les routes glissantes avec le regel en plaines et la neige dans les vallées."

La préfecture de la Haute-Savoie appelle à la plus grande vigilance et recommande aux usagers les conseils suivants: