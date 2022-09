EPR : ils se forment à la manutention du combustible

C'est une opération délicate et minutieuse qu'auront à remplir quelque 25 agents EDF sur l'EPR dans les prochains mois : charger la cuve du réacteur avec les assemblages de combustibles reçus entre octobre 2020 et juin 2021. Actuellement, ces "crayons" de combustible nucléaire sont stockés dans la piscine d'entreposage qui jouxte le bâtiment réacteur. Si le calendrier est respecté, ils seront transvasés dans la cuve du réacteur au 2e trimestre de l'année prochaine. Et c'est pour que cette opération soit une réussite que les agents sont actuellement en pleine formation.

Envisager toutes les situations

Avant de tester les outils à leur disposition sur l'EPR, "les agents ont suivi _une formation de 100 heures_, réalisé des exercices sur maquettes mais aussi sur simulateurs", souligne Grégory Heinfling, le directeur de Flamanville 3 avant d'ajouter : "ils ont aussi procédé à des chargements sur d'autres centrales du parc EDF, mais en ce moment, c'est bien sur les machines uniques de l'EPR qu'ils testent leurs aptitudes".

L'ambition avec ces 4 semaines d'exercices de manutention, c'est de maîtriser parfaitement les différentes procédures, notamment celles prévues en cas d'aléas. "Dans le pire des cas, à savoir une coupure d'alimentation électrique alors que nous serions entrain de déplacer un assemblage de combustibles, nous pourrons ramener la charge en zone sécurisée grâce à des opérations manuelles et mécaniques", continue Grégory Heinfling.

Les assemblages de combustible factices sont positionnés avec minutie au fond de la cuve immergée. - Service communication - EPR Flamanville

Un travail sous l'eau pour plus de sécurité

A terme, les 25 salariés formés, répartis en équipes, assureront le chargement initial de la cuve du réacteur, mais aussi toutes les opérations de remplacement des "crayons usés" par de nouveaux assemblages stockés dans la piscine. En parlant d'eau, toute l'opération se fait de manière immergée, en "inondant" le bâtiment nucléaire de quelque 1700 mètres cubes jusqu'à recouvrir la cuve du réacteur car l'eau représente une barrière efficace contre le rayonnement nucléaire.

A l'image de ces opérations de formation, d'autres équipes se familiarisent actuellement avec les missions qui seront les leurs sur différents postes de l'EPR. "Il faut bien comprendre que nous ne sommes plus en phase de chantier, de construction, mais bien en _situation de pré-exploitation_", insiste Alain Morvan, le directeur du projet EPR Flamanville pour EDF. "Nous nous rapprochons du jour où nous produirons les premiers élections à la fin de l'année 2023", conclut-il.

A noter que _le chantier de reprise de 122 soudures du circuit secondaire de l'EPR progresse avec désormais 83% des soudures reprises_. Ces travaux devraient être achevés d'ici la fin de l'année.