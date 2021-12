Epuisement, manque de doses de vaccin : des pharmaciens des Pyrénées-Orientales refusent d'ouvrir le dimanche

"C'est tout simplement impossible", répond Françoise Rouve lorsqu'on lui parle d'ouvrir sa pharmacie le dimanche. Cette pharmacienne à Estagel (Pyrénées-Orientales), et présidente du syndicat des pharmaciens, parle d'une proposition irréaliste.

Entre fatigue et agacement

Pour augmenter le nombre de vaccinés en France, Olivier Veran à rendu possible ce jeudi la vaccination en pharmacie même le dimanche. Une décision pour permettre aux candidats à la dose de rappel d'avoir accès à une vaccination rapide avant les fêtes de fin d'année. Une décision loin des réalités du terrain pour Françoise Rouve.

Pour Françoise Rouve, la présidente du syndicat des pharmaciens dans les PO, ouvrir une journée de plus par semaine est tout simplement impossible © Radio France - Nina Valette

"Il y a deux raisons : le manque de doses et la fatigue. Nous n'avons pas les réserves suffisantes pour vacciner la semaine et le dimanche. J'ai passé une commande pour 15 flacons de Pfizer et on vient de m'annoncer que finalement, je ne vais en recevoir que trois pour la semaine de Noël. Puis ensuite, il y a la fatigue des équipes. Ça fait deux ans qu'on est sur la brèche. Nous avons des démissions dans nos équipes, nous ne pouvons pas demander à nos salariés de venir en plus le dimanche !", regrette la Présidente du syndicat des pharmaciens dans les Pyrénées-Orientales.

Une situation que confirme point pour point Caroline Garrabé, pharmacienne à Espira-de-l'Agly. "Nous, on aimerait bien ouvrir, mais nous sommes déjà là six jours sur sept et nous avons une vie de famille. Puis entre les grippes, les angines, les gastros, et la vaccination, nous avons besoin de nous reposer."

Pour ouvrir, il faudrait des doses supplémentaires répond Caroline Carrabé, pharmacienne à Espira-de-l'Agly © Radio France - Nina Vaette

Pour la présidente du syndicat des pharmaciens dans les Pyrénées-Orientales, seulement une pharmacie sur 10 devrait jouer le jeu le dimanche en France, et donc dans le département.