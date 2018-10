Qui veut un maillot de l'équipe de France à deux étoiles ? Trois mois après le sacre mondial des Bleus, Noël Le Graët a déploré la rupture de stock de la nouvelle tunique tricolore sur RTL mardi : "Ça me perturbe évidemment, parce qu'autant de retard, c'est difficile à comprendre... Je crois que c'est un peu dommage".

Et de préciser : "On va être livrés, mais avec un bon mois de retard, on aurait pu déjà vendre 300.000 maillots. On les vendra sûrement avant Noël. Mais dire non tous les jours, c'est compliqué, les magasins sont vides, on n'en a pas", a-t-il regretté.

"On en aura 130.000 je crois dans les semaines qui viennent et un peu plus avant Noël. Mais c'est regrettable", a conclu le patron de la FFF à propos du maillot officiel, confectionné par l'équipementier Nike.

Depuis le sacre en Russie, les supporters s'arrachent le maillot des Bleus, très difficile à trouver en magasin.