Équipements hiver obligatoires en Isère au 1er novembre : les pneus quatre saison autorisés... pour l'instant

De nombreux automobilistes devront équiper à partir du mardi 1er novembre 2022 leurs véhicules de pneus neige ou bien détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans leur coffre. Les pneus "quatre saisons" sont aussi autorisés, mais plus pour très longtemps. Le capitaine Alexandre Brazille, qui dirige l'escadron départemental de sécurité routière, est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi pour détailler la mesure.

France Bleu Isère : Pourquoi cette mesure-là dès mardi ?

Capitaine Alexandre Brazille : Tout simplement parce qu'elle est prévue par un décret ministériel, qui impose une période hivernale du 1er novembre jusqu'au 31 mars et qui prévoit pour les véhicules quatre roues d'avoir des équipements obligatoires au moins dans son coffre.

Pour être très concret, qu'est ce qu'on entend par "équipement hiver" ? Des pneus neige mais pas seulement ?

Vous avez aussi effectivement ce qu'on appelle vulgairement "la chaussette", les chaînes, et puis ensuite les pneus quatre saisons. Même si attention, on est sur une période transitoire puisqu'à compter du 1er novembre 2024, le pneu quatre saisons ne passera plus, il faudra avoir des chaînes ou des "chaussettes" en plus de ces pneus quatre saisons. Les pneus neige ont une mention sur le flanc du pneu - une petite montagne à trois pics avec le petit flocon à l'intérieur - et les lettres "3PMSF". Ce pneu-là est adapté à la circulation sur neige, sans aucune difficulté. En revanche, on voit aussi des pneus neige qui sont sur le flanc, mentionnés "MS". À l'inverse de ce qu'on pourrait penser, le M ne signifie pas "montagne", mais "Mud" ("boue" en anglais). Donc ces pneus-là ne seront plus en mesure d'être montés sur les véhicules à partir du 1er novembre 2024, sans avoir également des chaînes ou des chaussettes dans le coffre.

D'accord donc, autant s'équiper tout de suite en pneus neige ?

Autant s'équiper tout de suite... Sachant que pour un Isérois, ça me paraît cohérent, même si on a deux typologies avec une partie nord du département qui peut être moins impacté par la neige, la vallée du Rhône. Mais d'une manière générale, on peut dire que oui, il y a un réel besoin de s'équiper.

Faut-il obligatoirement quatre pneus neige ou bien deux suffisent ?

Quatre pneus neige. Par contre, on équipe en chaîne ou en chaussettes sur deux pneus uniquement, en traction ou propulsion en fonction des véhicules qu'on possède.

C'est le deuxième hiver d'application de cette mesure. Ça avait été déjà le cas l'hiver dernier. Avez-vous un bilan de cette mesure l'an dernier ?

Oui, on a un retour globalement positif. On peut constater quand même que la majorité des conducteurs sont équipés. Et heureusement, puisque autour de Grenoble, on a de nombreux massifs, donc il y a une réelle importance d'être équipé. Et aujourd'hui, on peut constater que globalement, c'est fait.

La mesure est plutôt bien comprise ? Même lorsque vous demandez aux personnes de redescendre dans les vallées ?

Oui, tout à fait. Elle est bien comprise. Il n'y a pas de difficultés particulières.

On se dit qu'à Grenoble et autour, la plupart des gens sont équipés. Ce n'est pas forcément le cas ?

Non, on a effectivement constaté, dans le cadre de nos contrôles préventifs, que des Grenoblois - pour ne pas les citer - parce qu'ils sont au pied des massifs, ne sont pas équipés, n'ont pas forcément les chaînes ou les chaussettes dans la voiture.