Équipements hivernaux obligatoires pour les véhicules dans 350 communes du Doubs et 250 du Jura dès novembre

À partir du 1er novembre, les véhicules de plus de 350 communes du Doubs et près de 250 du Jura devront être munis d'équipements pneumatiques hivernaux. La Haute-Saône est également concernée par la mesure mais la préfecture n'a pas encore pris d'arrêté.

Il faudra désormais posséder des équipements d'hiver pour conduire sur une grande partie des routes de Franche-Comté dès les premières périodes de froid. La loi Montagne II impose aux automobilistes de conduire avec des pneus neige ou de posséder chaînes ou chaussettes entre le 1er novembre et le 31 mars à partir de cette année, dans plus de 350 communes du Doubs et près de 250 autres du Jura.

La Haute-Saône fait également partie des 48 départements français touchés par cette mesure mais la liste des lieux concernés n'a pas encore été transmise par la préfecture. Les communes du Doubs pour lesquelles cette obligation sera appliquée sont celles situées à partir du premier plateau. Dans le Jura, ce sont celles sur le Massif et ses alentours. Cinq communes du Territoire sont elles-aussi concernées.

Une période de tolérance d'un an avant les premières verbalisations

Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros et leur véhicule peut même être immobilisé en cas de neige ou de gel. Il y aura cependant une période de tolérance pour cette première année. "On est vraiment sur une phase de pédagogie, d'explication et de démonstration de la pertinence d'avoir ce type d'équipements sur son véhicule, explique Céline Dziadkowiak, coordinatrice sécurité routière à la Direction départementale du territoire. Pour autant, l'obligation s'applique dès ce 1er novembre". En cas d'accident responsable, un automobiliste ne possédant pas les équipements adéquats risque d'ailleurs une verbalisation dès cette année.

La mesure semble majoritairement bien accueillie. Patrick Joubert, le président de l'Automobile Club Franche-Comté s'en dit d'ailleurs satisfait : "C'est un des phénomènes primordiaux la sécurité d'hiver donc c'est assez cohérent ce qu'a fait la préfecture. Je pense qu'on va dans le bon sens. De toute façon, en montagne, presque tout le monde est équipé."

Des garagistes eux aussi satisfaits

Aurélien Morel, le gérant du Garage du Lac, à Saône, confirme l'habitude déjà présente chez les locaux de rouler avec un matériel approprié : "On s'est retrouvé plusieurs fois en rupture de stock les années passées. Là cette année j'ai anticipé le coup, on a rentré 1 300 pneus (dans son stock, ndlr)". Et il a bien fait car cette semaine, c'est tous les jours qu'on vient lui commander la pose de pneus adaptés à l'hiver. Son équipe en installe vingt à trente par jour. "En temps normal, les gens attendent qu'il neige pour venir se faire poser des pneus-neige. Du coup aux premières tombées, on peut vite se retrouver débordés. Là au moins, les gens s'y prennent en avance, ça va permettre de lisser."

De manière générale, il se dit ravi : "La pneumatique c'est mon dada, j'ai toujours mis en avant l'importance de bonnes pneumatiques, raconte-t-il. Ça fait des mois qu'on avertit nos clients que la mesure va être mise en place. Je pense qu'elle est positive pour tout le monde, garagistes comme automobilistes qui seront plus sécurisés sur la route". Il recommande d'ailleurs la pose de pneus-neige (ou quatre saisons), plutôt que les chaînes et surtout les chaussettes qui ne limitent que très peu les risques d'accident, selon lui. Même si plus de sécurité signifie aussi moins d'accidents et moins de dépannages : "Si tous les clients sont bien chaussés, ça va faire moins de cartons. Mais ça fait déjà quelques années qu'avec toutes les aides à la conduite, on a de moins en moins d'accidents et tant mieux."