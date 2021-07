Equitation : le cheval creusois "Qing du Briot", n'ira pas aux Jeux Olympiques

Sélectionnés en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le cavalier Thibaut Vallette et son cheval Qing du Briot ne s'envoleront finalement pas pour le Japon. Le selle français s'est blessé, et le couple a donc dû déclarer forfait. Qing du Briot est né et a été formé dans un élevage de Lussat en Creuse. En 2016 le cheval et son cavalier avaient remportés la médaille d'or avec l'équipe de France de concours complet aux JO de Rio.

Une blessure qui date du mois de juin

La Fédération Française d'Equitation indique dans un communiqué que : "À la suite du Grand National FFE à Vittel en juin dernier, une contusion osseuse a été diagnostiquée dans le pied de Qing du Briot*IFCE, confirmée par un examen IRM". Le document poursuit : "Malgré une ferrure spécifique envisagée, une très légère sensibilité persiste. »

Le cavalier et le propriétaire du cheval, l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), ont donc décidé de retirer Qing du Briot de la compétition. Le couple sera remplacé par Karim Laghouag, avec son cheval Triton Fontaine.