Equitation : les sauts d'obstacles de la Reine d'Angleterre sont fabriqués en Sarthe !

Lancé "au hasard" dans la fabrication de sauts d'obstacles, Jumping MM Obstacles installée à Fatines est devenu l'une des réferences dans le milieu équestre. Au point de fournir les Olympiades... et la Reine d'Angleterre.

Le hangar situé en pleine campagne ne paye pas de mine. Mais l'intérieur de l'entrepôt recèle des "bijoux" explique le fondateur de Jumping MM Obstacles, à Fatines. L'entreprise crée notamment les sauts d'obstacles du concours de la Reine d'Angleterre et a fourni les Jeux équestres mondiaux et de nombreux concours équestres prestigieux, grâce à un "hasard".

Un "hasard"

Mihai Simion, Français d'origine roumaine, arrivé dans les années 90 en France, passé par l'armée et des études d'industrie pharmaceutiques est également passionné de cheval. "Un jour quelqu'un du club me demande si on ne pourrait pas fabriquer des sauts d'obstacles moins chers en Roumanie" raconte l'entrepreneur. Le bois est moins cher dans son pays d'origine, la commande est passée. Mais il faut encore quelques mois à Mihai Simion pour décider de tout faire en France.

2014, le coup de projecteur des Jeux équestres mondiaux

Rapidement, Mihai Simion fait venir sa sœur. Geanina Simion a fait les Beaux-Arts en Roumanie et une école de design à Saint-Etienne. "C'est elle qui transforme l'idée de départ - un monument, un personnage - en saut d'obstacle. C'est elle qui sait ce qui est faisable techniquement et aussi en terme de sécurité" pour les compétitions, précise Mihai Simion. En 2014, l'entreprise familiale est choisi pour fournir les Jeux Équestres mondiaux à Caen. Un coup de projecteur décisif.

Ça a ouvert la voie à l'international. On était déjà bien reconnu en France pour la qualité du matériel qu'on produit qui est moderne. On a tiré le marché vers le haut.

Car la société de 6 salariés a su innover : de la fabrication artisanale, à la main, Jumping MM Obstacles est vite passé aux machines-outil à la découpe parfaite et à l'impression 3D. Les couleurs, les détails sont tout de même ajouté à la main pour un fini ultra réaliste. Désormais, l'objectif, ce sont les Jeux Olympiques : Tokyo, en 2020 et surtout les Olympiades de 2024... Peut-être à Paris.

