Ergué-Gabéric : un joueur empoche 500.000 euros au Cash

Les gains vont de 5 à 500.000 euros pour ce jeu de grattage, le Cash. Eh bien un joueur régulier vient remporter le gros lot dans le Finistère : 500.000 euros ! Le chanceux a acheté son ticket 5 euros au tabac-presse-PMU Le Havane, d'Ergué Gabéric, près de Quimper.

Une piscine, des placements et des voyages

Selon la Française des jeux, où le joueur est allé chercher son gain, c'est "sous le numéro 17" que tous ces zéros sont apparus : "c'est bien 500.000 euros qui figurait" sur son ticket. Et avec cette somme, l'heureux gagnant, dont on ne connaît pas l'identité, envisage "_la construction d'une piscine, des placements et un voyage dès que possibl_e".

Le plus gros gain dans le Finistère remonte à juillet 2020. Un joueur avait empoché 1.000.019,80 euros à Saint-Martin-des-Champs. Un joueur avait aussi empoché 500.000 euros au Cash le 7 octobre dernier à Lampaul-Ploudalmezeau.