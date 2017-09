Eric Besson nouveau président du club de football du Blanc-Mesnil

Le maire de Donzère est depuis ce mercredi président du club amateur du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis en Nationale 3 , c'est l'ex-championnat de CFA 2.

Eric Besson veut faire du Blanc-Mesnil un club professionnel sous 5 à 10 ans

A 60 ans , l'ancien ministre est ambitieux. Il a dévoilé ce mercredi son projet et l'objectif est double : rejoindre le monde professionnel d'ici 5 à 10 ans et ouvrir une académie sports-études pour conserver les meilleurs jeunes de la région Parisienne.Académie qui devrait ouvrir si tout va bien en septembre 2018 , avec des parrains prestigieux comme les deux anciens internationaux Daniel Bravo et Sabri Lamouchi.

L'élu Drômois assure également que cette nouvelle fonction ne l'empêchera pas d'assurer son rôle de maire de Donzère.