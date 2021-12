Éric Ciotti crée un collectif de soutien au Théâtre National de Nice et au Palais Acropolis

"C'est une faute culturelle grave, une faute économique, une erreur sociale et une agression architecturale". C'est avec ces mots qu'Eric Ciotti a clôturé la première réunion publique de son collectif de soutien au Théâtre National de Nice et au Palais des Congrès Acropolis. Un collectif qui, ce jeudi midi, a réuni plus de 200 personnes venues dire non à la destruction de ces deux bâtiments prévue par la mairie de Nice. Autour du député azuréen, d'anciens acteurs sociaux-économiques, des élus, la fille de l'architecte du TNN, des représentants de congressistes, des commerçants ou encore tout simplement des Niçois expliquant que cette décision est "absurde et incohérente".

Le collectif a donc décidé de s'organiser. Tout d'abord en réunissant les mécontents, en écrivant une lettre à tous les Niçois puis peut-être en lançant une pétition, en attaquant en justice, en mobilisant le monde de la culture, etc. Les idées ne manquent pas et le collectif veut les formaliser. Pour eux, pas question de toucher au TNN et au Palais Acropolis pour de multiples raisons. La raison justement, c'est ce à quoi Eric Ciotti en appelle en s'adressant directement à Christian Estrosi : "Il aime sa ville, comme moi, et il n'a pas le droit de l'abîmer, ni de la fracturer. Je l'appelle donc à la raison."