Eric Ciotti demande la destruction du quartier des Liserons à Nice

Selon le quotidien Nice-Matin, des narcotrafiquants basés dans le quartier sensible des Liserons à l'Est de Nice, auraient financés une fête à l'occasion de l'Aïd. Une information qui a tout de suite fait bondir le député et président des LR, Eric Ciotti. L'azuréen s'offusque et demande des suites judiciaires mais il va plus loin. Dans un communiqué, le député demande: " la destruction de ce quartier devenu territoire occupé de la République". Eric Ciotti poursuit: "Un projet de rénovation urbaine (ANRU) est prévu dans ce quartier pour un coût de 50 millions d'euros. Cet investissement sera inutile puisque rien ne sera parallèlement entrepris pour lutter contre la montée du communautarisme et du trafic de drogues. Seule la destruction de cette zone de non droit permettra de stopper la main mise des narcotrafiquants sur ce territoire". La mairie n'a quant à elle pas encore réagi, sauf repréciser par la voie du 1er adjoint que les Liserons font bien l'objet d'un projet de rénovation urbaine qui doit prochainement débuter.

ⓘ Publicité