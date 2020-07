Eric de Cromières, le président du rugby d'en-haut qui s'intéressait au rugby d'en-bas

Le président de l'ASM Clermont Auvergne nous a quittés ce jeudi matin, à l'âge de 66 ans. Un président aussi à l'aise devant les instances du rugby français et mondial que dans les petits stades amateurs du Puy-de-Dôme.

Le monde du rugby et du sport français ne tarit pas d'éloges ce jeudi après le décès d'Eric de Cromières, président de l'ASM Clermont depuis 2012. Il y a quelques jours encore, il était à la manœuvre devant les instances de la Fédération Française de Rugby pour abaisser le salary cap. Au site rugbyrama.fr, le président défendait encore son club alors que se tenait une réunion sur l'abaissement du salary cap et les querelles du calendrier post-covid. La Ligue Nationale de Rugby lui a d'ailleurs rendu hommage en ces termes : "Fidèle compagnon de la LNR depuis de nombreuses années, il s'impliquait dans la gouvernance du rugby professionnel avec passion, détermination et un grand professionnalisme."

Le président de Toulouse rend hommage au Clermontois

Bon vivant, mais ferme quand il le faut, c'est sûrement cette image que retiendront les principales figures qui font le Top 14 aujourd'hui. Un des plus vibrants hommages a été rendu ce jeudi par l'actuel président du Stade Toulousain Didier Lacroix. "Il y avait également une relation avec beaucoup de "carinoso" comme disent les Espagnols. De l'attention, de la bienveillance, de la discrétion, c'est ce qui caractérise Eric pour moi" estime-t-il.

C'est vrai qu'on a vécu des moments particuliers, avec tout ce que l'on aime : de la rivalité, de la concurrence, mais énormément de respect. Cette finale, une victoire ce jour-là pour Toulouse, une défaite malheureusement pour Clermont, mais Eric a eu énormément de classe."

à lire aussi Clermont en deuil, le président de l'ASM est mort

Le rugby amateur lui doit beaucoup

Mais c'est dans son Auvergne, région de coeur pour ce natif d'Alger, que les réactions sont les plus vives. Chacun des interlocuteurs privilégiés du rugby souligne la gentillesse de cet homme. Ainsi, Annick Hayraud, la manager de l'équipe de France féminine de rugby et ancienne Monferrandaise, parle d'un "grand président, mais aussi surtout une très belle personne, proche des gens, qui a permis au rugby de grandir dans notre belle région. Il me manquera beaucoup."

Même sentiment pour Franck Maury. Le vice-président de l'US Issoire l'a souvent côtoyé au complexe sportif Jacques Lavédrine, où Eric de Cromières se plaisait à venir assister au match de l'ASM lors du traditionnel Challenge Auvergnat au mois d'août. "Il venait dans les tribunes, répondait favorablement à l'invitation de Claude Pojolat notre président, et le club n'en était pas peu fier" estime-t-il, avant de louer sa "convivialité et son humilité". "Il avait toujours un petit mot pour nous, se préoccupait de nos résultats, surtout l'an dernier, une saison compliquée"' explique Franck Maury. Un lien avait été tissé de longue date avec l'US Issoire, pour les échanges de joueurs. Il se souvient d'ailleurs d'avoir été invité par Eric de Cromières à Bath pour un match de Coupe d'Europe. "Il se préoccupait même de savoir si on était bien logé".

Un homme accessible et bon vivant. Comme en témoigne cette archive. Eric de Cromières, accompagné de Jean-Pierre Romeu, était rentré juste après la victoire à Newport au Pays de Galles. Il avait alors affrété un avion pour se rendre à Besse à la Saint-Cochon.

La Saint-Cochon vue par Eric de Cromières Copier