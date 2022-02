Éric Dupond-Moretti en Dordogne : le bâtonnier de Périgueux n'en attend "pas grand chose"

Double visite ministérielle ce mardi 1er février en Dordogne. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin sont dans l'après-midi à l'école de police de Périgueux. Ils viennent rencontrer policiers, magistrats, greffiers et avocats dans le cadre des états généraux de la justice. Dans l'amphithéâtre, il y aura bien sûr Arnaud Le Guay. Le bâtonnier, qui représente tous les avocats du barreau de Périgueux n'attend "pas grand chose" de ce déplacement. Et il parle d'un "coup de pub" au sujet des états généraux de la justice, le sujet que viennent évoquer les ministres.

Cette consultation a été lancée au mois d'octobre par Emmanuel Macron, pour demander aux professionnels de la justice, mais aussi aux citoyens, leurs idées sur la justice de demain. Le 22 décembre, environ 50 000 personnes y avaient participé. Au total, ce sont plus d'un million de contributions individuelles ou collectives qui ont été déposées par ces participants sur la plateforme selon la Chancellerie. "Les états généraux, sur n'importe quel sujet, il y en a eu des dizaines. Souvent, c'étaient des promesses non tenues. Tous les acteurs qui se sont engagés dans ce débat y vont avec assez peu d'énergie", critique Arnaud Le Guay.

Lui y a participé avec la conférence des bâtonniers et a surtout demandé davantage de moyens et de recrutement. "La justice française est pauvre", affirme-t-il. "De façon tout à fait logique, les Français estiment qu'elle est laxiste, qu'elle ne poursuit pas toutes les plaintes qui sont lancées. Mais c'est parce qu'elle n'en a pas les moyens. Dire aux juges qu'il faut faire plus avec moins, il y a un moment donné où ça atteint ses limites et ça ne fonctionne plus", dénonce le bâtonnier de Périgueux.

Il cite notamment les exemples des juges aux affaires familiales où "il y a 12 personnes convoquées tous les quarts d'heure" mais aussi des audiences correctionnelles "qui se terminent à 22 heures ou à 4 heures du matin, pour écluser le maximum de dossiers", ou encore les juges qui sont "de plus en plus en burn-out."

Un engagement à long terme de l'Etat pour rendre à la justice les moyens qui lui sont absolument indispensables

Alors, les bâtonniers de France demandent "un engagement à long terme de l'Etat pour rendre à la justice les moyens qui lui sont absolument indispensables". Mi-novembre déjà, une tribune avait été publiée dans Le Monde par plus de 3 200 magistrats, soit le tiers de la profession, pour réclamer davantage de moyens, avant une journée de mobilisation le 15 décembre.

Malgré ces doutes, Arnaud Le Guay, dit que le choix de Jean-Marc Sauvé pour restituer les travaux des états généraux "donne de l'espoir". Le vice-président honoraire du Conseil d'État avait déjà signé un rapport sur la pédophilie dans l'Église française qui dénombrait 330 000 victimes. Concernant son rapport sur la justice, il "n'a pas voulu que ce soit parasité par l'élection présidentielle et donc il a proposé un report. Ça peut nous laisser penser que ce qui va tomber en termes de conclusions ne va pas être quelque chose d'édulcoré, ça va être chose de sérieux. Reste à savoir si les politiques vont s'en emparer d'une manière autre que démagogique", espère Arnaud Le Guay.