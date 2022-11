Eric Dupond-Moretti inaugure le centre éducatif fermé de Saint-Nazaire

Devant les caméras, le ministre de la Justice a coupé le ruban. Eric Dupond-Moretti était à Saint-Nazaire ce jeudi matin pour inaugurer le CEF, le centre éducatif fermé, installé entre l'hôpital et l'IUT dans le quartier Heinlex. Ce centre "nouvelle génération" est un bâtiment tout neuf de plus de 1000 m2 avec bibliothèque, salle de sports, atelier cuisine ou encore un espace parental. Il accueille ses premiers mineurs délinquants depuis le 17 octobre dernier. D'ici début décembre, ils seront 12 garçons et filles, (la mixité est une nouveauté) de 15 à 18 ans placés ici par la protection judiciaire de la jeunesse pour un maximum de 6 mois, renouvelable une seule fois et encadrés par une vingtaine d'éducateurs, infirmière, enseignante et psychologue. La dernière alternative avant la prison pour ces mineurs souvent multirécidivistes.

Un passage par les cuisines avec le chef cuistot et l'un des jeunes qui avait confectionné petits fours et gâteaux pour le ministre © Radio France - Hélène Roussel

C'est comme ça qu'on va s'en sortir" - un jeune du CEF

Un passage par la cuisine d'abord pour admirer puis déguster les gâteaux et les petits fours préparés par le chef, l'un des éducateurs du centre, et un jeune de 17 ans qui rêve d'ouvrir son restaurant. "C'est comme ça qu'on va s'en sortir" répond-il au ministre quand celui-ci lui demande s'il a conscience de la chance qu'il a d'être ici, et pas en prison. Une épée de Damoclès qui pèse sur ces jeunes. Ils le savent. S'ils ne répondent pas aux objectifs ou refusent les contraintes, les corvées de ménages, les cours, les ateliers, la conception des repas, les horaires, c'est le risque de la prison. "Tu comprends pourquoi tu es là ?" demande le garde des Sceaux à un autre jeune homme, 17 ans, assis dans une salle de classe. "Non, je ne comprends pas. C'est dur. Mais c'est mieux que la prison".

Les premières semaines sont les plus difficiles" - la directrice du centre éducatif fermé de Saint-Nazaire

Les premières semaines sont souvent les plus difficiles raconte la directrice Delphine Jagiéla. "On les coupe du reste du monde pour éviter la récidive. Pas de portable, pas de cigarettes, encore moins de drogues. Ils n'ont pas le droit de sortir au début, ils n'ont pas le choix de leur emploi du temps non plus. Ce sont des ados avec leurs passifs, leurs traumatismes aussi. Progressivement, avec l'équipe socio-éducative, avec les psychologues aussi, on vise la semi-autonomie". Des jeunes qui viennent du Grand Ouest, de Bretagne, de Vendée, mais aussi de Normandie, _"ils peuvent se retrouver à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux"_détaille Delphine Jagiéla.

Plus de 1000 m2 près de l'hôpital et de l'IUT, le nouveau centre éducatif fermé de Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

Ce sont des journées ponctuées entre le rattrapage scolaire et l'apprentissage d'un métier ou d'une formation. La meilleure des solutions pour ces jeunes délinquants assure le ministre, car c'est un bon mixte entre la répression et l'éducation. "6 mois après leur sortie, 75% d'entre eux concrétisent le projet professionnel qu'ils ont initié en CEF, 86% ne récidivent pas. Quant on voit ses chiffres, on ne peut que souhaiter davantage de centres éducatifs fermés, car ils fonctionnent".

Le CEF de Saint-Nazaire est le 53ème en France, il a coùté 4,5 millions d'euros mais pour le ministre, pas de doute, le jeu en vaut la chandelle. Eric Dupond-Moretti qui a remercié au passage élus et riverains pour avoir accepté cet établissement près de chez eux.