Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice, à Dijon ce vendredi

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la justice est à Dijon ce vendredi à l'occasion de la prestation de serment de 343 greffiers stagiaires à l'audiorium.

Une prestation de serment dont ils se souviendront ! Les 343 greffiers stagiaires de la "promotion liberté" ont rendez-vous à l’auditorium de Dijon ce vendredi à 10H15 en présence d’Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Lors de cette audience, devant une formation du tribunal judiciaire de Dijon, ils vont revêtir leur costume d’audience et "jureront de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l’occasion de leur exercice".

Un greffier japonais associé à l'évènement

La directrice de l’École nationale des greffes Véronique Court, le directeur des services judiciaires Paul Huber assisteront eux aussi à cette prestation de serment aux cotés des 700 proches des greffiers stagiaires. Ces 343 greffiers stagiaires sont issus du concours interne ou externe de greffier des services judiciaires ou de la voie contractuelle.

Leur recrutement s’inscrit précise l'École Nationale des Greffes (ENG) dans un communiqué "dans la Loi de programmation et de réforme de la Justice 2018-2022". Dans le cadre d’un partenariat avec la cour suprême du Japon, un greffier japonais actuellement en formation à l’ENG sera -lui aussi- associé à cet événement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les greffiers sont des agents de catégorie B de la Fonction publique leur mission est d'assister au quotidien les magistrats. Le rôle du greffier est également de garantir l'authenticité des actes, il s'agit d'un "maillon essentiel du fonctionnement de la justice". L’Ecole nationale des greffes de Dijon a été créée en 1974, elle est unique en France.