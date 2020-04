Coronavirus : Éric Piolle veut des précisions de l'État sur les distributions de masques par les mairies

Le maire de Grenoble persiste et signe. Il redemande une stratégie nationale sur la fourniture de masques de protection contre le Coronavirus. Au plan de la métropole, il amorce aujourd'hui un projet de pilotage de cet approvisionnement.

Un nouveau "coup de pression" ou "coup de gueule" du maire de Grenoble. Dans une conférence de presse ce mercredi, Eric Piolle, maire de Grenoble, redemande un cadrage national sur l'approvisionnement en masques "grand public" évoqués par Emmanuel Macron.

"Rien ne serait pire que donner cette image de 'sauve-qui-peut'" - Éric Piolle, maire de Grenoble

"Ce que nous demandons, c'est une planification nationale, pour permettre de garder l'unité nationale. Éviter l'effet spéculatif. Et j'appelle l'État à agir avec son rôle d'État-stratège. Nous en serons les porteurs, localement. Nous sommes déjà en première ligne pour assurer les services publics vitaux, pour agir auprès des plus fragiles dans nos villes. Rien ne serait pire que donner cette image de sauve-qui-peut dans cette crise, avec des collectivités qui se feraient concurrence".

Éric Piolle, dont le métier d'origine est justement de garantir l'acheminement des stocks dans une entreprise mondialisée (l'américain HP) décide de prendre les devants, et de commencer à organiser la coopération du bassin de vie, c'est-à-dire les 49 communes de la Métropole de Grenoble.

Questions sur l'âge

"Nous demandons une clarification pour la répartition des rôles et la distribution aux premières personnes les plus concernées" ajoute le maire de Grenoble. Quand dans son discours, le Président Macron évoque les "personnes âgées", aucune limite d'âge ne la fixe clairement pour le moment. Là-dessus, la mairie de Grenoble sait qu'elle ne peut pas tout de suite fournir tous les plus de 65 ans d'un seul coup, par exemple. Alors comment les priorise-t-on ? A partir d'un âge donné ? Ou ceux qui ont des maladies chroniques ?

15% de la population grenobloise a plus de 60 ans. Cette partie doit être servie en particulier.

7.500 masques dès la semaine prochaine

Dans sa première commande "achats innovants", la mairie de Grenoble va voir arriver rapidement des masques réutilisables fabriqués par des acteurs industriels grenoblois 7.500 masques, équivalents FFP2, qui peuvent resservir plusieurs fois . Ces masques doivent arriver dès la semaine prochaine. Cette première commande va coûter un peu moins de 100.000 euros.

Une nouvelle réunion est prévue ce jeudi 16 avril entre les services du Premier Ministre, l'association France Urbaine et l'AMF pour continuer à avancer sur tous ces sujets.