Eric Poilpot, vice-président de l'Association lavalloise des amateurs de bandes dessinées est décédé

Le vice-président de AlaBD, l'Association lavalloise des amateurs de bandes dessinées, Eric Poilpot est décédé ce 27 juin. C'est ce qu'annonce ce dimanche 28 juin l'association, qui organise notamment les Rencontres BD aux Ondines à Changé.

"Éric Poilpot nous a quittés le 27 juin 2020. _Il existe peu de mots pour décrire le vide et le manque que cela provoque_. Membre essentiel de notre association, il en était l’âme et le pilier, celui que nous ne pourrons pas remplacer. Passionné et investi, il a marqué l’esprit de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. C’était aussi un ami très cher à notre cœur. Merci d’être entré dans nos vies", est-il écrit sur la page Facebook d'AlaBD.

L'association indique qu'une cérémonie aura lieu le mercredi 1er juillet au crématorium à Mayenne. "Pas de fleurs, un don sera fait à l'association "Luttons contre la mucoviscidose" pour laquelle Éric militait", conclut le message de l'association.