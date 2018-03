Là, ça a clairement l'air de la goutte d'eau qui fait déborder le vase : la Cour des comptes a dévoilé ce jeudi un rapport sur le train de vie de la Fédération française de football (FFF). "Conditions de rémunérations très favorables", "Hausse continue des affrètements d'avions", la juridiction financière n'a pas loupé l'instance sportive. Des informations qui ne surprennent pas Éric Thomas, ancien président de l'AS Montlouis-sur-Loire, mais surtout président de l'Association française du football amateur (AFFA) :

Alors évidemment, ce train de vie très confortable de la FFF, conjugué aux innombrables difficultés des petits clubs de football amateur, est vécu comme une injustice :

"À la fois une injustice, un écœurement, et puis l'indignation de tous les dirigeants du foot bénévoles amateurs. Ce n'est plus possible que nous, les petits, on crève tout en bas parce qu'on est écrasé de charges. C'est plus possible. La FFF nous donne chaque année 10 millions d'euros pour 14 000 clubs amateurs, mais à coté de ça on nous retire 150 millions d'euros en frais de fonctionnement.