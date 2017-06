Ernée : le club de foot convie les migrants à un entraînement

Ambiance cosmopolite mercredi soir au stade Marcel Boulanger d'Ernée !

Ils ont entre 20 et 24 ans et viennent d'Afghanistan, de Somalie du Soudan ou d'Erythrée. Ces migrants, arrivés en Mayenne la semaine dernière, ont été invités à taquiner le ballon avec les joueurs du club d'Ernée. C’est Jérôme Bouteloup, le président de l’Ernéene Football qui a eu cette idée, pour tenter de faciliter leur intégration.

Jérôme Bouteloup © Radio France - Claudia Calmel

Jérôme Bouteloup n'a pas hésité une seule seconde Copier

Ahmed, afghan de 24 ans, a tout de suite accepté l’invitation : « Je me sens vraiment chanceux d'être arrivé à Ernée. J'espérais pouvoir jouer au foot, c'est vraiment super. Je suis très surpris par l'accueil des Ernéens : beaucoup d'habitants sont venus me souhaiter la bienvenue et franchement, je les en remercie : pour une fois, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. »

Ahmed est passé par l'Allemagne avant d'arriver en France il y a 10 jours © Radio France - Claudia Calmel

D'autres clubs de sports d'Ernée ont ou vont ouvrir leurs portes aux migrants comme la boxe et le basket en début de semaine prochaine.