Tous mobilisés pour Farid Mousazaï ! C'était le mot d'ordre ce dimanche 14 dernier à Ernée. Plus de 200 personnes se sont rassemblées pour soutenir un migrant afghan de 25 ans, arrivé l'été dernier au Centre d'accueil et d'orientation d’Ernée. L'appel avait été lancé par l'Ernéenne Football.

Ernée, France

La tribune des supporters du stade d'Ernée était presque pleine ce dimanche midi. Non pas pour encourager un match mais pour défendre une cause ; celle de Farid Mousazaï.

Il y a un et demi, ce jeune afghan a fui l’horreur de son pays, une partie de sa famille a été tuée par les talibans et il a vu sa maison se faire exploser.

Une intégration réussie

Après une longue fuite, août 2017, Farid est accueilli en France au centre d’accueil et d’orientation d’Ernée. Souriant et volontaire il s’intègre naturellement dans la vie de la commune. Le jeune homme s’inscrit à des cours de français, fait du bénévolat et rejoint le club de foot ernéen.

Ici c'est ma nouvelle famille - Farid -

Mi-décembre, ses espoirs de s'installer définitivement à Ernée sont douchés. Sa demande d’asile est refusée. Comme le prévoit la loi européenne il doit faire cette démarche dans le premier pays européen qu’il a traversé : la Bulgarie.

Mais pour lui, hors de question d’y retourner, le jeune homme y a vécu l’enfer, battu et emprisonné avec d’autres migrants.

En situation illégale depuis le 4 janvier

Début janvier, Farid est officiellement déclaré "comme en fuite", il n'a plus le droit d'être hébergé au centre d'accueil d'Ernée et se retrouve privé de son aide à la nourriture d'environ 200€.

Si on l'héberge, on est considéré comme passeur - J.Bouteloup président du club de foot ernéen-

Ce dimanche 14 janvier, plus de 200 mayennais se sont donc réunis pour le soutenir. Assis dans la grande tribune du stade, tous ont répondu à l'appel de Jêrome Bouteloup président de l'Ernéenne Football qui a pris Farid sous son aile.

Le président du club a rappelé la situation de son protégé et a opposé le côté humanitaire et le devoir réglementaire "Des Farid il y en a des milliers , c'est aujourd'hui la limite de la procédure d'asile , des lois sont en cours mais c'est inconcevable qu'en France , on puisse renvoyer des hommes dans des pays où ils se font martyriser" déclare-t-il.

Devant cette mobilisation , Farid a tenu à adresser quelques mots en français "je pensais que j'étais seul j'ai eu tort, merci beaucoup. Je vous aime" a-t-il conclu.

Un dernier recours a été engagé devant le tribunal administratif de Nantes. Pour appuyer son dossier une pétition a été lancée dans la commune.