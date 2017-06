Ernée : réunion lundi à la Préfecture après deux bagarres dans le quartier où sont hébergés des migrants

Deux bagarres ont éclaté le week-end dernier nécessitant l'intervention de la gendarmerie. Une entre migrants, sur fond d'alcool, une autre provoquée par deux habitants de la commune.

Et ces incidents sont pris au sérieux par les autorités. Lundi 3 juillet, la Préfecture réunira les acteurs de ce dossier. Non pas pour envisager la fermeture de ce centre d'accueil mais pour trouver des solutions afin d'éviter de nouveaux débordements. Les responsables associatifs, la gendarmerie et les élus d'Ernée seront présents. Contactée, la maire de la petite ville mayennaise se déclare atterrée et appelle au calme. Elle préfère ne pas en dire davantage pour l'heure. Selon nos informations, le week-end, les migrants sont livrés à eux-mêmes. Aucun travailleur social n'est sur le site le samedis et le dimanche. Ce qui peut expliquer, en partie, les évènements de la semaine dernière. France Bleu Mayenne s'est rendu dans le quartier pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez écouter le reportage ici :