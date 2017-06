Une vingtaine de migrants bientôt à Ernée : la maire est pour, les habitants partagés

Selon nos informations, ils arriveront jeudi en provenance de Calais. Un accueil nécessaire selon la Préfecture qui a réquisitionné 4 logements sociaux pour les héberger.

Trois mois après la fermeture du centre d'accueil et d'orientation temporaire (CAO) de Sainte-Suzanne, qui regroupait 50 migrants, c'est au tour d'Ernée d'en accueilir un. "Nous avons été contacté mercredi dernier par la préfecture. Nous n'avons pas eu le choix, mais je le fais avec bienveillance et compassion", raconte la maire de la ville, Jacqueline Arcanger. Ces vingt hommes seront hébergés dans 4 logements sociaux rue de Bretagne, promis à la démolition, et réquisitionné par la préfecture.

Pour l'édile, "pas d'inquiétude à avoir"

Bien consciente que le sujet est délicat, l'édile veut tendre la main et rassurer sa population. "Les Français ont parfois la mémoire courte. Pendant la guerre 39-45, nous étions nombreux à chercher un refuge dans les pays voisins pour fuir la guerre. Là c'est la même situation. On peut accueillir ces personnes, elles ne veulent que la paix et ne plus avoir des bombes au-dessus de leur tête, plaide-t-elle. Je comprends les inquiétudes. Quand on ne connaît pas, on est craintifs. Mais ce ne sont pas des voyous, juste des personnes cherchant un peu de tranquillité. Elles seront aussi accompagnées 7 jours sur 7. Il n'y pas a d'inquiétude à avoir, j'ai parlé avec des bénévoles de Sainte-Suzanne qui avait accueilli plus de migrants. Et tout c'était très bien passé ! Ils avaient affaire à des gens sympathiques, prêts à s'investir dans la vie de la ville et on espère que ce sera comme ça pour Ernée. Pour vous dire, des gens ont déjà appelé pour dire qu'ils étaient prêts à leur apprendre le français, aider à faire les papiers. On a vraiment à faire à des humains, il ne faut pas l'oublier" conclut Jacqueline Arcanger.

Les Ernéens partagés sur l'accueil

Dans les rues d'Ernée, les avis sont plus contrastés. Entre crainte et compassion pour cette vingtaine de migrants. Pêle-même, les arguments entendus dans le centre-ville. "Y'a d'autres personnes à aider avant ces gens là, mais bon on fera avec", "j'aime mieux être à ma place qu'à celle de ces pauvres gens, et puis ces gamins qui traversent la mer, et meurent, c'est affreux", "y'a pas de travail, et il faut penser aux Ernéens d'abord. Je ne suis pas contre, mais c'est une grosse responsabilité pour la ville", "ils ne savent pas où habiter, ils sont chassés de chez eux, il faut les aider", ou encore "être pour ou contre, ce n'est pas la question. Il faut surtout voir si les personnes s'intègrent dans le territoire et s'insèrent dans la ville".