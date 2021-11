Handicapé d'un bras, ce jeune Breton est embauché comme chauffeur routier

Erwan ne peut pas utiliser son bras gauche, mais il est complètement capable de conduire un camion. Si le jeune homme a pu atteindre son rêve de devenir chauffeur poids-lourds, c'est grâce à sa propre volonté et celle d'une entreprise bretonne de transport : Armoric Transports Frigorifiques.

En 2016, Erwan passait un baccalauréat professionnel dans la chaudronnerie quand sa formation s'est brutalement arrêtée à la suite d'un grave accident de la route. À la fin du mois d'octobre, alors que le jeune homme rentre chez lui, un chauffard alcoolisé vient percuter sa voiture de face et à pleine vitesse. Malgré plus de quatre ans de rééducation et deux lourdes opérations, le jeune homme perd définitivement l'usage de son bras gauche.

Un chirurgien lui souffle l'idée

Lors d'un entretien avec l'un des médecins chargés de suivre son traitement, ce dernier le rassure : "Tout est possible, j'ai bien un patient qui a fait une reconversion en tant que chauffeur routier !". De long mois après, le jeune homme se souvient de ce moment : "Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et je me suis dit "je veux faire ça"". Fort d'une grande volonté, Erwan a d'abord fait les démarches pour passer son permis camion. "J'ai pu faire un test sur un simulateur et l'expérience fût convaincante", se rappelle le jeune Breton. La formation dans ce domaine a ensuite été interrompue par une nouvelle opération avant de pouvoir l'achever en novembre 2020, date de son entrée sur le marché du travail.

Tout est commandé "d'une seule main"

Pour intégrer l'entreprise de transport, Erwan a dû s'y prendre à trois reprises : "Il est venu une première fois, mais on ne cherchait pas de chauffeur, la seconde fois non plus, et la troisième fois on cherchait, alors on a pris le temps de l'écouter", explique Jennifer Saudrais "on a été touché et pour l'entretien, il avait emmené toutes ses armes pour nous dire que c'était possible de l'embaucher" malgré le handicap. "On s'est dit que ça devait être compliqué d'adapter un camion avec sa semi-remorque de 44 tonnes derrière", se souvient cette salariée de l'entreprise familiale qui embauche 40 personnes.

Avec de la bonne volonté et l'aide de Cap Emploi 35, un camion a pu être intégralement équipé pour qu'il soit parfaitement adapté à Erwan. "Les commandes de la portière gauche ont été mise sur la console centrale, à droite du volant et ainsi tout est à disposition avec une seule main". En dehors des 90.000 euros à l'achat du camion, l'entreprise a été remboursée de l'intégralité des 10.000 euros de travaux d'adaptation. Un transpalette de plus de 2.000 euros a aussi été acheté par l'entreprise, là aussi intégralement financé par Cap Emploi et un mécénat du CIC.

Aujourd'hui, Erwan arpente les routes de Bretagne au volant de son camion flambant neuf. Le jeune chauffeur ne cache pas son envie de parcourir toutes les routes de France.